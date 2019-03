Ich mache nicht jeden Tag Dates, das wäre viel zu viel. Es gibt Tage, an denen treffe ich Kunden oder arbeite in einem Dominastudio, an anderen Tagen arbeite ich an eigenen Projekten als Filmemacherin oder habe einfach frei. Ein sehr großer Teil meiner Arbeit ist aber auch mich darum zu kümmern, dass ich Termine bekomme. Gerade in Berlin gibt es sehr viele Sexarbeiterinnen und die Konkurrenz ist groß. Ich muss sehr gute Werbung machen, mit Kunden kommunizieren, meine Profile auf den unterschiedlichen Plattformen aktuell halten, Fotoshootings organisieren und neue Bilder von mir hochladen. Man kann nicht einfach nur ein Profil machen und davon ausgehen, dass die Dates von alleine kommen. Einen gewissen „Marktdruck“, dass man viele verschiedenen Sachen anbieten muss, gibt es natürlich schon. Ich biete aber zum Beispiel kein anal an, weil ich da keine Lust drauf habe, obwohl ich weiß, dass ich dadurch Kunden verliere. Kann sein, dass andere das dann trotzdem machen. Ich glaube, das kommt immer auf die persönliche Situation an. Ich bin in einer relativ privilegierten Situation: Ich hab keine Familie, die ich ernähren muss, keine Schulden oder finanziellen Druck und bin daher sehr frei in meiner Arbeit und kann mir aussuchen, was ich mache oder nicht.