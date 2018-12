Wie lange ich noch Ski springen kann, weiß ich nicht, ich will auf jeden Fall so lange weitermachen, wie es geht. Daniela Iraschko-Stolz (österreichische Skispringerin, Anm.d.Red.) zum Beispiel ist 35 Jahre alt und gerade super erfolgreich. Und normalerweise hört man immer, die Schnellkraftfähigkeit (Fähigkeit der Muskulatur, in einer bestimmten Zeit Höchstleistung zu bringen, Anm.d.Red.) ließe mit Ende 20 nach. Aber bei mir war es zum Beispiel so, dass ich die besten Athletikwerte meines Lebens letztes Jahr erzielt habe. Da war ich auch schon 27 Jahre alt. Und erst am letzten Novemberwochenende habe ich beim Weltcup in Lillehammer in Norwegen den ersten Platz belegt, es sieht also sehr gut aus bei mir. Im Moment ist und bleibt das Skispringen mein Mittelpunkt, aber nebenbei studiere ich schon „International Management“.