Die Probleme

Alkohol zum Beispiel ist ein großes Problem. Ich muss des Öfteren deswegen Krankenwägen rufen oder werde von Betrunkenen angeschrien und angepöbelt. Gleichzeitig kann ich es irgendwie verstehen. Müsste ich jeden Tag auf der Straße verbringen, würde ich wahrscheinlich auch saufen. Schließlich gehen viele von uns „normal“ arbeitenden Menschen auch einen trinken, wenn es ihnen schlecht geht. Auch tötet Alkohol das Hungergefühl ab, wärmt im Winter und er macht vor allem taub gegen die Blicke, die man zugeworfen bekommt. Wenn mich also jemand fragt, ob er Obdachlosen Geld geben soll, aber befürchtet, dass sie das eh nur für den Suff ausgeben, dann sage ich: Wer bin ich oder wer bist du, darüber zu urteilen? Der Alkohol kann tatsächlich auch lebensrettend sein. Das klingt vielleicht erst paradox, aber ein kalter Entzug kann für die Menschen schlimme Folgen haben und sogar zu Organversagen führen. Das heißt nicht, dass ich es gut finde, dass die Menschen so viel trinken und stehe, wenn möglich, immer helfend zur Seite, um etwas an der Situation zu ändern. Aber erwachsenen Menschen kann ich am Ende nichts vorschreiben und ich fühle mich auch gar nicht in der Position dazu. Ich handle beratend, was die Risiken angeht, mehr kann ich nicht tun. Außerdem würden uns vielleicht einige meiden, wenn wir Ihnen nur sagen, was sie falsch machen.