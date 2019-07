1428 Euro brutto pro Auftrag für die Traurednerin

Die richtigen Fragen

Beim Standesamt fragen sie für ihre Rede Eckdaten ab: An welchem Datum und wo habt ihr euch kennengelernt, an welchem Tag hat der Antrag stattgefunden? Mir ist es allerdings völlig schnuppe, ob der erste Kuss am 13. oder 17. Dezember war, ich will wissen, wie er war: Was haben die Beiden dabei gespürt und gedacht, wie ging es an dem Tag für sie weiter, was hat sie aneinander fasziniert und angezogen?