2193 Euro brutto für die U-Bahn-Fahrerin

In der Früh fahre ich zum jeweiligen Bahnhof, an dem ich meine Schicht beginne. Das kommt immer darauf an, mit welcher Linie ich fahre. Am liebsten ist mir die U1, weil ein Großteil ihrer Strecke oberirdisch verläuft und man mehr von der Umwelt sieht. Meinen Dienstplan kann ich mir bei einem Terminal ausdrucken – da sehe ich dann, wo ich an welchem Tag anfange. Am Bahnhof angekommen, gebe ich der Personalstelle Bescheid, dass ich da bin, und melde mich beim Weichensteller. Ich sage ihm, welche Abfahrtszeit ich habe, und er sagt mir dann, auf welchem Gleis mein Zug steht. Da überprüfe ich, ob alle Türen funktionieren, und mache eine Bremsprobe, fahre also kurz an und bremse ab. Wenn alles in Ordnung ist, kann ich zur vorgegebenen Abfahrtszeit losfahren. Wenn nicht, muss ich die jeweiligen Komplikationen melden. Dann sagt man mir, ob ich noch bis zum Endbahnhof der Linie fahren kann und sich der Zugprüfer dort den Zug ansieht, oder ob ich gleich einen anderen Zug nehmen muss. Das kommt aber nur ab und zu vor, vielleicht einmal im Monat.