3600 Euro brutto für die Übersetzerin

Der Alltag

Als Übersetzerin beim Bundessprachenamt übersetze ich alles, was mit der Bundeswehr zu tun hat. Das sind beispielsweise Programmhefte über Veranstaltungen der Bundeswehr oder Vorschriften für Soldaten. Ab und zu bin ich auch als Dolmetscherin tätig, wie letztens, als ich im Kosovo war und den Soldaten geholfen habe, sich auf Englisch mit ihren Kollegen aus anderen Ländern zu verständigen. Hauptsächlich übersetze ich aber englischsprachige Texte. In meinem täglichen Berufsleben spielt Recherche eine große Rolle. Bei jedem neuen Text muss ich mich neu in das Thema einlesen und Hintergrundinformationen recherchieren. Nur wer die Zusammenhänge versteht und weiß, was der Verfasser mit seinem Text sagen möchte, kann einen Text fachlich gut übersetzen. Zwei bis drei Mal im Jahr werden daher auch Weiterbildungen angeboten, an denen ich teilnehmen kann. Letztens habe ich beispielsweise ein Seminar im Bereich Umweltschutz und Schutz- und Abwehrmaßnahmen gegen die Wirkung von atomaren, biologischen und chemischen Stoffen besucht.