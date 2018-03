2500 bis 2800 Euro brutto für die Yogalehrerin

Der Weg

Ich habe mit einer 200-stündigen Grundausbildung im Vinyasa-Yoga in meinem Stamm-Studio begonnen. Vinyasa-Yoga ist eine moderne Yogaform, die Atem und Bewegung aneinanderbindet und sehr fließend ist. Ich habe den anatomischen Hintergrund gelernt, mich mit dem traditionellen Kontext auseinandergesetzt und das Handwerkszeug erarbeitet: Wie assistiere ich den Teilnehmern, wie korrigiere ich eine Haltung, wie helfe ich, sie für den Übenden noch intensiver werden zu lassen? Abgeschlossen habe ich mit einer praktischen Prüfung, in der ich für meine Lehrer eine Yogasequenz angeleitet habe, und einer schriftlichen Prüfung. Die ist mir zum Glück nicht schwergefallen, weil ich so am Stoff interessiert war, dass ich schon während der Ausbildung alles in mir aufgesogen habe.