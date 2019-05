Die Reise

Den klassischen Tag als Reisebuchautor stellt man sich aufregend vor, immer unterwegs und da wo was los ist – aber die Realität sieht anders aus. Der Verlag macht mir genaue Vorgaben und gibt an, welche Kategorien er aktualisiert haben möchte. Oft liegt der Fokus dann auf neuen Klubs und Bars, praktischen Hinweisen, ungewöhnlichen Erlebnissen oder exotischen Restaurants. Ich bereite mich deswegen auch immer sehr genau vor und lese dazu alles in deutschen, englischen und russischen Medien mit Basis in Moskau. Eine weitere wichtige Quelle sind neben spontanen Bekanntschaften in Bars, Taxis, auf der Straße oder gar im Flugzeug meine Freunde vor Ort, die mir ihre aktuellen Lieblingsplätze zeigen. So komme ich auch an Orte, die ich sonst nie besuchen würde: Eine Freundin geht zum Beispiel gerne shoppen, ein anderer Freund ist Barkeeper und zeigt mir immer, was gerade so los ist in der Szene, ein anderer ist Vegetarier und hasst elektronische Musik – er hat mir dadurch verschiedene andere Einblicke gegeben. Auch mit Besuch aus Deutschland ist es immer wieder spannend unterwegs zu sein, da schließlich auch diese Perspektive und die Wünsche von Touristen wichtig sind. Es ist wichtig, immer kommunikativ zu sein und nicht zu zögern, neue Menschen anzusprechen. So lernt man Orte immer von neuen Seiten kennen und kommt raus aus seiner Komfortzone.