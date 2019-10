2500 Euro brutto für die Werbe-Konzepterin

Der Job

Ich arbeite in einer Werbeagentur in München. Im Gegensatz zu vielen anderen Agenturen bieten wir dem Kunden einen Rundum-Service an und begleiten das Projekt von der Idee bis zur Umsetzung. Im Büro gibt es Kameramänner, Designer, Projektmanager und Konzepter, zu denen auch ich gehöre. Als Konzepterin ist es meine Aufgabe, mir eine Idee auszudenken, sie aufzuschreiben und dann weiterzugeben. In der Agentur arbeiten wir in einem Team zu dritt und brainstormen zusammen. Häufig finden auch Meetings statt, in denen wir über neue Projekte ,,gebrieft“ werden. Aktuell arbeite ich an einem Auftrag für eine große Automesse und überlege mir, wie wir am besten einen Image-Film konzipieren, der möglichst viele Menschen aus der Automobilbranche anspricht und sie motiviert, auf diese Messe zu gehen. Generell bedeutet die Arbeit in der Werbebranche, dass man aktuelle Trends verfolgen und sich Strategien überlegen muss, wie man am besten seine Zielgruppe erreicht. Von außen werde ich häufig mit dem Stereotyp konfrontiert, die Werbung sei oberflächlich. Das stimmt schon. Man muss sich schließlich darauf fokussieren, etwas gewinnbringend zu verkaufen. Mich stört das aber nicht. Ich empfinde es als spannend, bei diesem Spiel dabei zu sein und hart dafür zu arbeiten, dass meine Idee letztlich erfolgreich umgesetzt wird.