250 bis 800 Euro pro Auftritt für den Kabarettisten

Die Ausbildung

Kabarettist oder Comedian ist kein geschütztes Berufsbild, also auch kein Ausbildungsberuf. Ich habe mir das Handwerk autodidaktisch beigebracht. Bei mir funktioniert viel über Instinkt, speziell was das Timing und die Bühnenpräsenz angeht. Ich habe mich nie hingesetzt und mich gefragt: Was könnte am Besten ankommen, womit könnte ich am meisten Erfolg haben. Ich bin einfach auf die Bühne gegangen, ohne mir groß Gedanken über meine Wirkung auf der Bühne zu machen. Das habe ich mir bis heute beibehalten. Das Einzige, bei dem ich sagen würde, dass ich mir handwerkliche Skills draufgeschafft habe, war ein zweitägiger Kabarett-Workshop.