Denn die App gibt es ja nicht nur in Deutschland, sie kann mittlerweile weltweit heruntergeladen werden. Ein Projekt ist deshalb die Expansion in die USA. Was sich dort durchsetzt, setzt sich ja oft auch automatisch in anderen Teilen der Welt durch. In vielen europäischen und einigen asiatischen Ländern braucht es den Erfolg der App in Amerika aber gar nicht erst: Alessio will mir zwar keine genauen Zahlen verraten, erzählt aber, dass Jodel in etwa zehn Ländern schon längst viel genutzt wird. So etabliert sich in Saudi-Arabien zum Beispiel gerade ein Hashtag, über den die Anonymität Jodels missbraucht wird. Den muss das Moderationsteam jetzt blocken – aber auch sicherstellen, dass der Missbrauch nicht trotzdem einfach anders weitergeht.