Unser neuestes gemeinsames Projekt ist ein Essensmagazin. Dafür haben wir sogleich eine GbR gegründet. In deren Vertrag natürlich auch festgelegt ist, was geschieht, falls wir uns trennen und diese GbR auflösen wollen. Kann passieren. Besser also, man hat einen Notfallplan. Ansonsten halten wir es mit dem Leitsatz: Das größte Risiko ist es, kein Risiko einzugehen. Menschen trennen sich. Paare, Ehen, Geschäftsleute, Vereinsbrüder. Passiert dauernd. Wer Eltern hat, die sich getrennt haben, weiß, dass es schmerzhaft und anstrengend ist. Und? Es deshalb gar nicht erst drauf ankommen lassen, was ist das für eine Lebenshaltung?