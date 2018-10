Deshalb fragen wir uns: Warum ist das Oktoberfest noch immer so ein Ausschnitt-Ort? Sogar uns würden ja Gründe dagegen einfallen: Gerade hier, bei all den Besoffenen und Grapschern, die sich nicht im Griff haben, stellen wir es uns besonders stressig vor. Und manchmal sieht das auch nicht so richtig bequem aus, wie das da alles nach oben geschnürt ist. Wäre so ein T-Shirt, in dem man befreit atmen kann, nicht auch im Fünferlooping deutlich angenehmer? Oder ein hochgeschlossenes Dirndl, die meines bescheidenen Wissens ohnehin die traditionell authentischeren sind?