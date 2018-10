Ich schreibe hier bewusst im Konjunktiv, denn: Ich sehe erstaunlich selten homosexuelle Paare, die alle Formen von Zuneigung, die über Händchenhalten hinausgehen, in die Öffentlichkeit tragen. Klar, die Gründe liegen wahrscheinlich in den oben prophezeiten Konsequenzen. Eure Zuneigung bremst ihr aber nicht nur in der U-Bahn unter Fremden, sondern auch bei Familienfeiern, in Bars unter Freunden, also im fast schon privaten Umfeld: Selbst ein kurzer Kuss auf den Mund, ein offensichtlich mehr als freundschaftliches In-den-Armen-liegen, all diese Dinge scheinen für euch – und das will ich hier auch überhaupt nicht in Frage stellen – ein gewisses Risiko zu bergen.