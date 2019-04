Bei Gendersternchen und Co. soll es ja vor allem darum gehen, Menschen sprachlich sichtbar zu machen, die beim bisher gängigen, generischen Maskulinum (z.B. bei „Autoren, Lehrer, Ärzte...“) zwar vielleicht mitgemeint sind, aber – so die These – nicht mitgedacht werden. Da nun wir aber als Cis-Männer genau die Gruppe sind, die sich hier keine Sorgen um Nicht-Sichtbarkeit machen muss, wäre es fürs Verständnis vielleicht mal gut, wenn ihr uns erklären würdet, wie sich dieses Übersehenwerden – sofern vorhanden – abspielt und anfühlt. Natürlich empfindet hier jeder Mensch anders (ich sehe schon die Leserinnenkommentare vor mir), aber möglicherweise gibt es ja Beispiele, bei denen selbst eine Gendersprachen-Kritikerin auf den Gedanken kommt, dass Frauen (und Transpersonen und Queers) eben in unserer Sprache noch nicht den Platz haben, den sie verdienen.