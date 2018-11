Kann man romantisch finden: Frühmorgens zieht es den rastlos umherziehenden Mann in die Arme der – zumindest für den Moment – einzig Richtigen. Er hat versucht, es zu verdrängen, hat sich mit Alkohol und Tresenbekanntschaften abgelenkt, aber es war sinnlos. Dieses Narrativ wird uns in Filmen uns Songs vermittelt, zum Beispiel in Dagoberts „Morgens um halb 4“ oder in zahllosen Filmszenen, in denen betrunkene Männer ihre Liebe in Romeo-Manier zu einer Frau im Pyjama auf dem Balkon hinaufbrüllen.