Mädchen, fühlt ihr euch von Hormonen gesteuert?

Nur ist ja aber nicht Tier gleich Tier, wohlgemerkt. Da gibt es ja auch ganz knuffelige. Deshalb soll das hier auch nicht auf die Forderung nach einer Art Generalamnestie für Männer hinauslaufen, in Richtung „Boys will be boys“ beziehungsweise „Männer sind nunmal Schweine“. Sondern nur so viel heißen wie: Unser Verhalten und unsere Entscheidungen werden, insbesondere in Liebes- und Sexdingen, oft spürbar von Hormonen, Unbewusstem, „Tierischem“ gesteuert. Manchmal bis hin zu dem Punkt, dass wir das sogar von außen bei uns beobachten können. Zum Beispiel, wenn wir als pubertierende Lümmel pausenlos zwanghaft auf sekundäre Geschlechtsmerkmale starren müssen, obwohl wir eigentlich auch Besseres zu tun hätten.