Mädchen, hättet ihr auch gerne „Big Dick Energy“?

Wir wissen natürlich, dass das jetzt euch gegenüber auch ein bisschen unfair ist, weil wir damit unsere Vorstellung von Selbstbewusstsein auf eurem Penis abladen und damit möglicherweise das Klischee „großer Penis ist gleich gut“ ein bisschen länger am Leben erhalten. Das tut uns tatsächlich leid, aber wir sehen das einfach so als einen kleinen Ausgleich, gemessen an dem, was uns diese Welt so an Ungerechtigkeiten zumutet. Denn es ist ja auch immer noch so, dass wir kaum gegen eure BDE anstinken können, sobald wir mit euch unterwegs sind.