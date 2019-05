Mädchen, sollen wir euch beim Kotzen die Haare halten?

Beim Kotzen sind Menschen ja meistens ziemlich wehrlos. Ihr könntet also in so einer Situation nicht sagen, dass ihr gerade nicht wollt, dass wir euch oder eure Haare anfassen. Euer Sprechorgan ist dann ja anderweitig beschäftigt. Deshalb fragen wir lieber jetzt, bevor so eine Extremsituation das nächste Mal eintritt. Findet ihr es übergriffig, wenn wir euch, wie ihr da so vor euch hinkotzt, in die Haare greifen, ohne dass ihr danach verlangt habt? Und gibt es eigentlich einen Unterschied, ob euch ein Kumpel oder eine Freundin die Haare hält? Wir sind auf jeden Fall ratlos und wüssten gerne, wie wir uns beim nächsten Mal verhalten sollen, wenn sich euer Mageninhalt schwallartig vor der Nachtbushaltestelle entleert.