Mädchen, steht ihr auf Männer, die euch an euren Vater erinnern?

eine Bitte: Schließt einmal die Augen. Atmet ein und sinkt tief, tief zurück in die geborgenen Dämmerstunden eures frühkindlichen Unterbewusstseins. Um euch Dunkelheit, wohlige Wärme. Ihr schaut an euch herunter und seht das breibekleckerte Kleidchen von damals, unter dem die unbeholfenen Beine vorwärts watscheln. Ihr wisst nicht wohin, aber ihr habt keine Angst. Denn aus dem weichen Schatten um euch herum kommt eine beruhigende, sonore Stimme, die euch lenkt, die euch Mut macht. Ihr lauft schneller, immer schneller, quiekt vergnügt auf und – fallt. Jede Kontrolle ist weg! Der Boden kommt immer näher! Ohweh! Doch als sich schon in eurem Innern ein herzzerreißendes Schluchzen formt, da fangen euch zwei starke, zärtliche Hände auf, wirbeln euch unbekümmert in die Luft und drücken euch dann an die stoppeligen, herb duftenden Wangen eines gütig lächelnden Gesichts. Euer Blick klärt sich und ihr erkennt – euren Boyfriend. Oder wie jetzt?