Bei euch allerdings haben wir manchmal das Gefühl, dass ihr ganz grundsätzlich mit eurem Foto-Ich auf Kriegsfuß seid. Wo wir das perfekte Porträt einer Frau im Sonnenuntergang sehen, drückt ihr unvermittelt auf den Mülleimer. Vermeintliche Makel bringen euch dazu, euch mit der nicht gerade günstigen Kamera auf den Boden zu werfen und Aufnahmen in die ewigen Urlaubsfoto-Jagdgründe zu schicken, die das nun wirklich gar nicht verdient haben. Auch Bilder, in denen ihr vielleicht nur am Rande zu sehen seid, gehen dadurch für die Nachwelt verloren. Und obwohl es natürlich ungünstige Winkel, seltsame Lichteinfälle und bad-hair-days gibt, denken wir uns im Stillen als Antwort auf ein rhetorisches „Oh Gott, was ist denn da mit mir los gewesen?“ oft so etwas wie „Naja, so siehst du halt aus.“