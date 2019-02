Dass ihr von diesen guten Gefühlen nicht profitieren wollt, fällt uns tatsächlich schwer zu glauben. Sobald bei euch die ersten Barthärchen sprießen, wollt ihr nicht mal mehr mit eurer Mutter gesehen werden. Dabei ist das in anderen Ländern ganz anders. Schaut euch doch mal die Männern in Portugal oder Spanien an! Die sieht man nicht selten mit ihren Müttern vollkommen ungeniert Hand in Hand spazieren gehen.