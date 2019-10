Mädchen, warum traut ihr euch so wenig zu?

ich war in meinem Leben schon oft nicht „qualifiziert genug“. Zum Kellnern beispielsweise. Einfach, weil da immer stand: „Suchen Bedienung in Teilzeit mit Vorerfahrung“. Auch für Praktika beim Fernsehen bewarb ich mich nicht, obwohl ich Lust gehabt hätte. Dafür, so fand ich, hätte ich das dort vorhandene Schnittprogramm beherrschen müssen. Ich traue mich heute außerdem kaum, selbst einen VW-Bus durch eine Großstadt zu fahren oder den Riesen-Hund meiner Nachbarn spazieren zu führen. Zu groß das Risiko, dabei etwas zu vermasseln. Und obwohl ich mich inzwischen trotz eingerosteter InDesign-Fertigkeiten in der Situation eurer Freundin auf den Traumjob bewerben würde, weiß ich genau, was sie abhält: die Sorge vor Größenwahn.