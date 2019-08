Mädchen, warum tragt ihr eigentlich noch BHs?

Nun zu euch und euren Lastern: Natürlich bemerken wir eure Stielaugen und manchmal sogar eure Verunsicherung, sobald wir mal keinen BH tragen. Das können wir natürlich verstehen, aber ihr müsst auch verstehen, dass es einfach sehr stressig ist, zu wissen: Okay, dieser Mensch denkt gerade über meine Brüste und nur über meine Brüste nach. In den meisten Fällen ist das nämlich gar nicht mal so cool. In unserem Alltag wollen wir nicht, dass es um unsere Brüste geht, sondern um das, was wir können, sagen oder auch machen. Deswegen ist die „BH-oder-kein-BH-Frage“, wie ihr schon vermutet habt, auch sehr von dem Ort abhängig, an den wir mit unseren Brüsten gehen: Im Büro tragen wir eher einen BH, weil wir liefern wollen; wenn wir zu Hause sind oder kurz runter zum Kiosk schlappen, dann ist uns das ziemlich egal.