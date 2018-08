Macht euch eure Fertigmach-Pre-Pre-Party mehr Spaß als das Vorglühen und Feiern mit uns? Oder warum verabredet ihr euch dazu? Was passiert bei solchen Verabredungen? Und was erhofft ihr euch von euren fast schon konspirativen Treffen? Wie lange dauern die? Wie groß sind eure Runden und wer darf dabei sein? Beratet ihr euch tatsächlich gegenseitig, was gut aussieht und was nicht? Wenn ja, warum? Geht’s euch wirklich ums Schönmachen oder wollt ihr einfach lieber Zeit in kleineren Gruppen verbringen, bevor ihr euch mit uns trefft? Erklärt doch mal!