Aber dass es Tage gibt, an denen auch wir Jungs einfach mal keinen Sex wollen, dass wir nicht immer dauergeil sind, ist für euch anscheinend unvorstellbar. Oder? So zumindest wirkt es, wenn man sich eure Reaktionen anschaut, sobald wir sagen: „Nee, heute nicht.“ Denn darauf kann einiges folgen: ein unterkühltes „na, dann eben nicht” oder sogar ein handfester Streit a lá „hast du eine Andere?!”. Aber wieso reagiert ihr eigentlich so schnippisch, was geht da in euren Köpfen vor?