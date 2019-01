Was den Satz für uns so schlimm macht, ist die Tatsache, dass ihr uns schon gut findet, aber eben nicht gut genug. Wir fragen uns dann: Was ist wohl dieses eine Ding an uns, dass uns „nur“ zum Kumpel macht? Klar, ist es auch okay, ein Kumpel zu sein. Das heißt, dass ihr gern mit uns Zeit verbringt, wir charakterlich wohl nicht so ganz panne sein können und wir allgemein eigentlich schon zu euch passen. Es spricht uns aber auch gleichzeitig gewisse Qualitäten ab: die des Flirters, die des Liebhabers und die des festen Freundes.