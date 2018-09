Wenn wir uns beispielsweise nach einer fremden Frau umdrehen, die an uns vorbeiläuft, könnt ihr euch relativ sicher sein: Wir lieben oder hassen, was sie anhat. Sie trägt also etwas am Körper, das uns während des Vorbeigehens flüchtig auffiel und uns dann auch in den folgenden Momenten so sehr beschäftigte, dass wir uns das mal genauer ansehen wollen.