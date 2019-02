Valentinstag droht schon wieder, der „Tag der Verliebten“. Der Tag also, an dem man als Frau laut Hollywood fröhlich die Straße runter hüpft, in der einen Hand Rosen und Pralinen, an der anderen Hand ein heißes Date. Welche Frau sowas nicht hat, sitzt traurig unter einer Kuscheldecke mit Ärmeln vor dem Fernseher, schaut „PS: Ich liebe dich“ und schaufelt aus einem Eimer Eiscremé mit Cookies’n’Cremé-Geschmack.