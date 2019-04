Während wir in der Stadt an Waxing Studios vorbeilaufen, schauen uns glücklich grinsende Frauen von in rosa gehaltenen Plakaten an. Professionelle Haarentfernung ist eine Frauendomäne. Das merkte auch mein Kollege Raphael, als er einen Enthaarungs-Selbstversuch wagte. In den Schaufenstern der Studios werden die verschiedensten Formen der Haarentfernung an sämtlichen Körperstellen angepriesen. Zum Beispiel „Landing Strip durch Sugar Waxing“. Für uns Männer sind solche Intimfrisuren nicht so ein großes Thema. Es gibt auch da wieder nur drei Typen. Wildwuchs, getrimmt oder kahl. Ausgefallener wird es nicht. Eigentlich machen wir uns an allen Stellen, egal ob intim oder anderswo am Körper, nur folgende Gedanken: Kann alles so bleiben, wie es ist? Muss ich es kürzen? Soll es ganz weg? Jetzt würde uns eure Meinung mal interessieren.