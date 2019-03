Das hat vermutlich damit zu tun, dass man so wenige Vergleichsvulven hat. Zumindest als heterosexuelle Frau. Denn während wir an der besten Freundin, der Mutter, der Schwester eigentlich alles kennen, so kommen wir doch in den seltensten Fällen mit ihren Vulven in Kontakt. Die Vulva ist die eine intime Stelle, die wir wenn überhaupt, bei anderen Frauen nur aus den Augenwinkeln in der Sauna oder beim Umziehen sehen. Und diese Perspektive erlaubt es dann meistens nicht, sie mal genau abzuchecken. Dabei würde uns schon einiges daran interessieren: Wie sieht das bei ihr von unten aus? Wie ist da das Verhältnis von inneren und äußeren Vulvalippen? Hat die Verfärbungen da unten oder ist die Haut genauso hell wie überall sonst?