Mädchen, warum wisst ihr jetzt schon, wie eure Hochzeit aussehen soll?

Denn eigentlich sollte es an diesem Tag ja nur um euch und eure*n Partner*in gehen. Viele von euch haben diese Person aber noch gar nicht gefunden, und planen trotzdem schon die Party. Gibt euch das irgendwie Sicherheit? Macht ihr das auch ein bisschen, weil es von euch in euer gesellschaftlichen Rolle als künftige Care-Woman erwartet wird?

Oder ist das nicht, im Gegenteil, eher frustrierend, etwas zu planen, das vielleicht nie eintritt? Und wie geht das damit zusammen, dass ihr doch eigentlich immer feministisch und unabhängig von gesellschaftlichen Konventionen sein wollt, zur Hochzeit euch dann aber doch zum Großteil in ein Kleid zwängt, in dem ihr ausseht wie eine Praline? Vor allem aber: Macht eure ganze jahrelange Vorplanung die Hochzeit am Ende nicht auch irgendwie langweilig? Wenn die schon, seit ihr in den Kinderschuhen steckt, in eurem Kopf komplett ausgeführt ist?