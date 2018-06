Mädchen, stört unser Bart beim Rummachen?

Jedenfalls, zu der Irritation, die vor allem die so attraktive drei-oder-eher-fünf-Tagebart-Phase in unserem Gesicht hervorruft: Die lässt sich nicht vermeiden. Und ja, manchmal ist es so, dass wir, wenn wir uns nach längeren und wilderen Küssen im Vorbeigehen im Spiegel betrachten, kurz zusammenzucken und uns denken: Wer zur Hölle, bitte, ist diese rote Frau und was macht sie in meiner Wohnung?

Die gerötete Haut geht aber zum Glück schnell wieder weg, und was das Kratzen betrifft: Ein Bart juckt nicht wie ein Mückenstich, sondern kratzt eher so, wie man sich ein (sehr weiches) Igelbaby am Gesicht vorstellt, jedenfalls nicht unangenehm. Aber auch da gibt es Unterschiede, je nachdem, wie weit der Bart fortgeschritten ist. Die Phase kurz vor dem drei-Tage-Bart ist am Schlimmsten, da kann’s dann doch manchmal kratzen, aber es gilt: Je voller und weiter gereift der Bartwuchsprozess, desto weicher.