als erstes müssen wir etwas klären, was die meisten von euch falsch zu verstehen scheinen: Slipeinlagen sind keine Binden. So gut wie keine Frau nutzt Slipeinlagen während ihrer Periode (außer vielleicht ganz am Anfang und ganz am Ende oder als Tampon-/Tassen-Ergänzung, wenn da was daneben tropft). Slipeinlagen sind eigentlich nur in Ausnahmesituationen sinnvoll (Schwangerschaft, Inkontinenz) – und ansonsten dazu da, uns weiszumachen, dass Körperflüssigkeiten, die unseren Körper in geringen Mengen verlassen, eklig und schmutzig sind, wir uns aber immer „frisch und sicher“ fühlen würden, wenn wir uns so eine Einlage in unseren Slip kleben. Dabei erfüllt sie den gleichen Zweck, für den eine Unterhose da ist, die man im Gegensatz zu ihr aber waschen kann (die Umwelt dankt).