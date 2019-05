Da sitzen wir also in der Blüte unserer Hässlichkeit und wollen unseren Freundinnen und Freunden trotzdem ein Foto von dem Moment schicken. Wir machen ein Selfie, schauen es uns an, machen noch eins, schauen es uns wieder an. Das machen wir ein paar Mal, aber wir müssen einfach einsehen: Schön ist das nicht. Denn Selfies sind die so ziemlich undankbarste Art, schöne Fotos zu machen. Das Gesicht ist so nah an der Kamera, dass jede Unreinheit sofort ins Auge springt. Irgendwie haben wir immer entweder ein Doppelkinn oder ein sehr unproportionales Gesicht. Die Kartoffelnase, die nicht zu bändigende Haarsträhne und die unordentlich gezupfte Augenbraue lassen sich nicht verstecken.