Lesbische Mädchen, stört es euch, dass „homo“ meistens „schwul“ meint?

Ich fand und finde das furchtbar. Die Hälfte der Menschen, die gleichgeschlechtlich heiraten können, werden mit diesem Begriff ausgeschlossen. Die Historie der Schwulen- und Lesbenbewegung ist zwar nicht deckungsgleich, aber wir gehören doch einfach zusammen. Trotzdem scheint diese Marginalisierung symptomatisch zu sein. In der CSD-Berichterstattung sieht man meistens durchtrainierte Dudes, Drag Queens und allerlei Fetisch-Kerle. Damit will ich nicht werten, denn sie alle gehören zur Community und wir alle sind wichtig. Aber wo sind beispielsweise die Dykes on Bikes, also die Lesben, die die Parade traditionell auf ihren Motorrädern anführen? Oder die lesbischen und bisexuellen Mädchen aus den queeren Jugendgruppen? Oder ganz einfach gesagt: Wo ist das L in LGBT*?