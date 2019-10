Mädchen, schämt ihr euch dafür, wie ihr euch beleidigt?

egal, wie aufgeklärt, wie emazipiert oder alt sie ist, ob homo oder hetero – jede Frau in meinem Freundeskreis hat schon mindestens einmal eine andere Frau als „Fotze“ bezeichnet. Ich möchte dazu noch sagen, dass all meine Freundinnen sehr nette Menschen sind. Aber in einer hitzigen Diskussion, in einem Rant über eine Person, die man so gar nicht abkann rutscht ihnen das manchmal irgendwie raus. Gerade weil das auch Feministinnen passiert, frage ich mich: Wie geht das mit eurem feministischen Selbstverständnis zusammen? Denn Fotze ist ein antifeministisches Schimpfwort, eine bewusst gewählte, abfällige Bezeichnung für das weibliche Geschlechtsteil. Mir ist schon klar, dass ihr „Fotze“ sagen und trotzdem feministisch sein könnt. Aber: Wehrt sich da gar nichts in euch? Kommt ihr euch dabei nicht heuchlerisch vor?