Mädchen, warum kennt ihr eure Vulven schlechter als unsere Penisse?

als eure Frage neulich in der Konferenz aufkam, waren wir Frauen erst mal ein bisschen irritiert. Also bitte, natürlich kennen wir unsere Vulva! Auf keinen Fall ist sie uns egal! Und klar wissen wir genau, wie sie aussieht! An diesen Handspiegel-Moment im Sexualkunde-Unterricht haben wir uns alle noch gut erinnert. Viele von uns haben damals den Rat unserer Lehrerin befolgt. Aber: Fast keine von uns konnte sagen, wann sie sich ihre Vulva seitdem mal wieder so richtig bewusst angeschaut hatte. Euren Penis kennen wir dagegen ziemlich gut. Wir sehen ihn, wenn ihr nackt seid, und beim Sex und allem was dazu gehört, haben wir heterosexuellen Frauen ihn in den vergangenen Jahren ziemlich gut kennengelernt. Danke also für eure Frage. Zeit, da mal ein bisschen drüber nachzudenken.