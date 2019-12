Mädchen, wie findet ihr das perfekte Verhütungsmittel?

Weil wir das in unserer 14-jährigen Naivität erst mal nicht groß hinterfragen, ist die erste Hormonpille oft schnell geschluckt. Viele junge Frauen bemerken erst nach Monaten oder sogar Jahren, dass die Pille uns auch verändern kann: Gewichtsprobleme, Stimmungsschwankungen oder keine Lust auf Sex sind noch die harmlosesten Nebenwirkungen. Oft folgt dann die ungesündeste aller Möglichkeiten: Manche von uns fangen an, die Pille auf eigene Faust abzusetzen, nehmen eine andere oder probieren den Hormonring aus. Wir wissen, dass das schlecht für unsere Körper ist. Wir machen es trotzdem. Andere nehmen die Pille weiter, sie ist das beliebteste Verhütungsmittel in Deutschland. Einige von uns müssen die Pille wegen gesundheitlicher Beschwerden nehmen, zum Beispiel aufgrund von Stoffwechselerkrankungen oder Endometriose. Das macht die Suche für die Betroffenen leichter, trotzdem nehmen sie die Pille häufig nicht gerne.