Und darum hat das mit den vielen Orgasmen bei uns selbst auch nicht so wahnsinnig viel mit Stolz zu tun. Es seid eher ihr, die sich auf eure prächtige Liebhaber-Brust trommeln à la „Jetzt ist sie grade acht Mal gekommen, was bin ich nur für ein Tier“. Seid euch gewiss: Was wir mit euch können, können wir allein oder mit anderen genau so gut. Darum zerbrecht euch nicht so viel den Kopf darüber, wie oft wir in leidenschaftliche Zuckungen verfallen. Hauptsache, wir kommen auf unsere Kosten. In den meisten Fällen nämlich ist ein Mal exzellent gekommen sowieso viel besser als drei Mal nur so halb.