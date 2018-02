Mädchen, wie sollen wir uns verhalten, wenn wir nachts hinter euch gehen?

Liebe Jungs,

eure Rezeptoren haben da schon ganz richtig reagiert, das IST eine unangenehme Situation. Schließlich hören wir die Schritte ja auch, schauen uns dann vielleicht sogar kurz um, sehen, da läuft seit Ewigkeiten der gleiche Typ hinter uns her. Noch dazu in einer Gegend in der sonst nur wenige Menschen denselben Weg haben und zu einer Zeit, wo kaum noch jemand auf der Straße ist. Zufall?

Klar möchte frau diese Frage gern mit „ja“ beantworten. Dummerweise haben wir dafür aber zu viele Horrorfilme gesehen und zu viele Boulevard-Schlagzeilen gelesen. Und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass die eine oder andere von uns wirklich schon mal auf dem Nachhauseweg dumm angequatscht oder sogar verfolgt wurde. Dass in so einer Situation das Kopfkino angeschmissen wird, habt ihr euch also sehr richtig gedacht. Und auch bei uns wird in diesem Moment eine leicht irrationale Gedankenspirale losgetreten:

Wenn wir jetzt schneller gehen, sehen wir aus wie die letzten Opfer. Gehen wir langsamer, laufen wir Gefahr, direkt neben dem Unbekannten zu landen. Wechseln wir die Straßenseite, sieht das auch nach Flucht aus.

Natürlich wissen wir, dass Horrorfantasien uns nicht weiterhelfen, dass mit 99,9 prozentiger Sicherheit kein Serienkiller hinter uns herläuft und dass wir im Ernstfall vielleicht sogar schlagkräftiger wären oder das Pfefferspray in unserer Tasche den Rest erledigen würde. Aber genau hier kommen wir zum doppelten Boden des Problems: Es ist eine Ich-denke-dass-du-denkst-dass-ich-denke-Situation.

Denn spätestens nach dem obligatorischen Schulterblick, der uns versichert, dass die zögerlichen Schritte da hinter uns von einem Typen stammen, der irgendwie krampfhaft versucht, nicht näher zu kommen und dann auch noch beiläufig auf seinem Handy rum tippt, wissen wir, dass hier ein riesiges Missverständnis vorliegt.

Und damit fühlen wir uns genauso unwohl wie ihr. Denn wir wollen ja auch nicht, dass ihr diese Gedanken habt, genauso wenig, wie wir sie selbst haben wollen. Wir wollen nicht akzeptieren, dass die Gesellschaft dieses Stereotyp von „Frau im Dunkeln allein auf der Straße = Opfer“ immer wieder reproduziert und dass wir uns beide danach verhalten. Wir wollen unseren Aikido-Gürtel schwenken und rufen „Hey, kein Ding, ich würde dich eh platt machen.“ Das wäre vielleicht ein bisschen einschüchternd, aber effektiv.

Jetzt also mal etwas lösungsorientierter:

Der Trick mit dem Handy ist schon mal nicht schlecht. Das verbraucht Zeit und vergrößert den Abstand. Zwar erinnert dieser Vorschlag ein bisschen an die „Eine Armlänge Abstand“-Idee der Kölner Bürgermeisterin Henriette Reker nach den Übergriffen in der Silvesternacht 2016, ist in dem Fall aber ernst zu nehmen. Wenn ihr das Gefühl habt, die Frau vor euch fühlt sich unwohl, lieber auf Nummer sicher gehen.

Meistens gibt es bei Straßen ja auch eine zweite Seite. Wenn ihr niemanden erschrecken wollt oder Angst vor der großen Beschleunigung habt, dann vielleicht einfach die Straßenseite wechseln und da überholen? Dann wäre die Situation sofort aufgelöst. Zumindest ist das die simpelste Lösung, die uns gerade einfällt.

Am schönsten wäre es aber natürlich, wenn euch und uns solche Gedanken gar nicht erst kommen würden. Wenn wir irgendwann in einer Welt leben, in der sich niemand allein im Dunkeln unsicher fühlt und in der weder ihr noch wir darüber nachdenken. Bis dahin: Andere Auflockerungsversuche wie vor sich hin pfeifen oder exzessives in den Taschen Kramen lieber unterlassen, das weckt höchstens Assoziationen zu „M. Eine Stadt sucht einen Mörder“, macht also alles nur noch schlimmer.

Bis zur nächsten Gruselsituation,

Eure Mädchen