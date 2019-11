Mädchen, wieso nehmt ihr ständig Schmerztabletten?

Bevor ihr euch an der Frage verschluckt, wie an einer zu hastig herunter gespülten Tablette: Nein, wir halten euch nicht für wehleidig und ja, wir wissen, dass es Periodenschmerzen gibt und die so heftig sein können, dass wir uns das nicht vorstellen können. Trotzdem fällt uns auf, dass ihr – auch abseits von Menstruationsbeschwerden – viel leichtfertiger zu einer Schmerztablette greift als die meisten Männer. Kopfschmerzen in der Arbeit? Schmerztablette. Kater nach dem Abendessen mit Freunden? Schmerztablette. Eine sich anbahnende Erkältung? Schmerztablette, weil: die wirken ja auch noch entzündungshemmend.