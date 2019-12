Mädchen, wieso seid ihr so touchy miteinander?

Wieso tut ihr das häufiger und auch nüchtern? Gehört es für euch zu eurer Geschlechterrolle, touchy zu sein, genauso wie es für uns zu unserer gehört, einander nicht so oft zu berühren? Denkt ihr, ihr müsst so miteinander umgehen, weil das alle BFFs in Filmen und Serien auch so machen? Wie rankt ihr denn eure Freundschaften im Bezug auf Körperlichkeit? Wer wird abgeknutscht, wer kriegt nur eine Umarmung? Und: Wie kriegt ihr es hin, dass keine sexuelle Spannung aufkommt?