„Schwuler Single möchte Vater werden“

Mit 19 habe ich Zivildienst in einer Kindertagesstätte gemacht und damals schon gemerkt, wie lustig und süß Kinder sind. Dass ich Kinder will, weiß ich also schon lang. So richtig damit beschäftigt habe ich mich ab Ende 20, Anfang 30. Ein befreundetes schwules Paar hatte da gerade ein lesbisches Paar kennengelernt, mit dem es ein Baby bekommen hat. Da habe ich kapiert: So geht es ja auch! Ich war damals in einer langen Beziehung und habe meinem Ex-Freund die Idee vorgeschlagen. Er wollte aber keine Kinder – und schon gar nicht mit einem anderen Paar. Mein Kinderwunsch war am Ende einer der Gründe für unsere spätere Trennung. Denn ich konnte mir ein gemeinsames Leben nur inklusive Familie vorstellen.