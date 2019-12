„Meine Schwester ist manchmal wie eine zweite Mutter für mich“

Dass plötzlich wieder ein kleines Baby da war, war für alle Beteiligten natürlich auch anstrengend. Lukas hat viel geschrien, wir waren alle oft nachts wach. Meine Tochter hat daher vor Klassenarbeiten öfter mal im Zelt im Garten geschlafen oder bei Freundinnen übernachtet, um morgens fit zu sein. Beim vierten Kind ist mir nochmal aufgefallen, was sich auch in Bezug auf andere Eltern in den letzten zehn Jahren verändert hat: Nicht zu stillen ist heute relativ kritiklos möglich, bei uns war das damals eher verpönt, es gibt viel mehr Kaiserschnitt-Entbindungen und viele Mütter fangen sehr früh wieder an zu arbeiten. Bei uns war das damals noch anders, wir haben uns oft mit den Kindern getroffen und uns mehr Zeit gelassen, bevor es wieder zurück in den Job ging.