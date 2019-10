„Als Mann wäre er nicht mein Typ, aber als Vater“

Igor hatte lange einen Partner, der aber keine Kinder wollte. Ich war Mitte Dreißig und nach einer langen Beziehung auf einmal single. Mit Partnerbörsen und Onlinedating hatte ich überhaupt kein Glück. Ich wusste aber, dass ich Mutter werden will und dass die Uhr tickt, also habe ich mich im Kinderwunschzentrum über Möglichkeiten informiert. Als alleinstehende Frau darf ich in Deutschland kein Kind adoptieren, auch Samenspende ist kompliziert. In Deutschland muss ein Kind dafür zwei eingetragene Elternteile haben. Es hätte also jemand aus Familien- oder Freundeskreis die Elternschaft für meinen Todesfall übernehmen müssen. Ich hätte auch im Ausland nach einem Spender suchen können, aber ich wollte gerne eine Familie und nicht nur ein Kind. Bei Samenspende hat man außerdem kein Recht auf Unterhalt und ich hätte wahrscheinlich einen Kredit aufnehmen müssen. Mir wurde klar: Ich möchte ein Kind, aber nicht um jeden Preis. Über Co-Parenting habe ich auf einem Blog erfahren und dachte: Ich hab ja nichts zu verlieren.