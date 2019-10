„Papa, warum wohnen Mama und du nicht mehr zusammen?“

In dieser Zeit haben wir viel geredet und uns letztlich dafür entschieden, das Kind zu bekommen. Durch die vielen Gespräche und Treffen sind wir dann doch wieder zusammengekommen und auch zusammengezogen. Die Beziehung hat dann noch mal zwei Jahre gehalten, dann hat sie Schluss gemacht, weil es für sie nicht mehr passte. Das war zu dem Zeitpunkt wirklich schlimm für mich, ich konnte es nicht so ganz nachvollziehen. Heute denke ich, dass es richtig so war. Doch damals brach meine Welt ein Stück weit zusammen, schließlich hatten wir ein gemeinsames Kind. Es war schnell klar, dass sie diejenige sein würde, bei der Sofia aufwächst. Meine Ex-Freundin hatte ihre Schule beendet, noch keine genaue Vorstellung von ihrer beruflichen Zukunft und somit Zeit für unsere Tochter. Ich hingegen begann gerade mein Studium. Also zog ich in eine eigene Wohnung.