Bevor ich schwanger wurde, ging meine langjährige Beziehung im Urlaub in die Brüche, weil mein Freund keine Kinder wollte. Als mein Flieger auf dem Rückflug in Turbulenzen geriet, war das einzige, was ich denken konnte: ‚Ich will noch nicht sterben, ich will noch Mama werden!‘ Da wusste ich, dass ich aktiv werden muss. Co-Parenting kam nicht in Frage, da dafür doch sehr viel gut passen muss, auch logistisch und mit neuen Partnern kann es schwierig werden. Einem Mann ein Kind unterzujubeln, hätte ich nie gewollt. Auch auf einen neuen Partner zu warten, fand ich weder dem Mann noch dem künftigen Kind gegenüber fair. Ich hätte keinen neuen Freund gesucht, sondern einen Vater für mein Kind.