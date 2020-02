„Andere durften schwanger sein, aber ich nicht mehr“

Nachdem dann aber klar war, dass es keine Chance für das Kind gab, wurde eine Ausschabung gemacht. Dafür musste ich bereits am Abend zuvor eine Tablette schlucken, die das Gewebe lockert, sodass der Arzt gut an die Gebärmutter herankommen kann. Mein Mann begleitete mich an diesem Tag auf dem schweren Weg in den Operationssaal und stand mir emotional so gut bei wie er konnte, auch wenn ihm der Verlust unseres Babys ebenfalls sehr wehtat. Mit in den OP durfte er allerdings nicht.

Dort angekommen wurde mir zunächst erklärt, was genau passieren wird. Doch wirklich abspeichern konnte ich das nicht, ich war in der Situation einfach nicht aufnahmefähig. Man kann es sich aber wohl so vorstellen, dass unter Vollnarkose mit einer Art „Ministaubsauger“ das schwangerschaftstypische Gewebe abgesaugt wird. Anschließend schabt der Arzt die Gebärmutter noch einmal aus, sodass auch wirklich nichts zurückbleibt. Als ich wach wurde, war alles vorbei. Es hatte inklusive Aufwachen nicht einmal zwei Stunden gedauert und mein Kind war weg. Ich fühlte mich so unglaublich leer und traurig.