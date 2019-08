„Vor den Kindern ist unsere offene Beziehung allerdings kein Thema“

Viele glauben an die Kernfamilie, also Vater, Mutter, Kind. Mein Freund und ich sind beide überhaupt nicht so: Je voller das Haus, desto besser. Wir fahren mit anderen in den Urlaub oder verbringen gemeinsame Abende. Die Kleinfamilie ist so ein ausgedientes Konzept. Sie ist einfach nicht die beste Lösung für unsere Lebensrealität, auch was Arbeitsverteilung und Logistik angeht. Wir leben, wie viele, nicht in der Nähe unserer Eltern. Dabei glaube ich, es braucht wirklich ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Also haben wir nicht nur uns beide und Babysitter sondern auch Freude, Freundinnen, Nachbarn, Großeltern und Eltern von KiTa-Freunden, die auf unsere Kinder aufpassen. Für unsere Kinder ist dieser Austausch normal. Unser Sohn führt mit seinen drei Jahren schon Nachbarschafts-Zaungespräche.